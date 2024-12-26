Зростання ВВП у 2024 році: що посприяло покращенню української економіки

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП на 4%. З них 0,64% є результатом реалізації "Зроблено в Україні".

Зріст ВВП в Україні

Зокрема МВФ переглянув очікування результатів зростання ВВП цього року з 3% до 4%, пише 24 канал з посиланням на першу віцепрем’єр-міністерку економіки Юлію Свириденко.

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Так у лютому 2024 року Володимир Зеленський ініціював запуск програми "Зроблено в Україні". Її метою є економічне зростання через зміну структури економіки.

Зараз ми маємо частку переробної промисловості у ВВП близько 10%, що вдвічі менше від бенчмарку OECD, де вважають нормальним розмір цього показника 20%. Рух до цієї цілі визначає параметри та наповнення конкретних програм Міністерства економіки, які формують позитивну економічну динаміку

– пояснила Свириденко.

Згідно з її слів, відбувається робота над створенням умов, за яких в країні буде вигідно:

виробляти товари з високою доданою вартістю;

вигідно інвестувати у виробництво;

експортувати продукцію переробної промисловості.

Зокрема з загального 4%-го зростання, реалізація "Зроблено в Україні" цьогоріч забезпечила 0,64%, або 88 мільярдів гривень. Про це свідчать розрахунки Мінекономіки.

Зокрема ця політика дозволила повертати до 15% компенсації за купівлю обладнання українського виробництва.

Переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України,

– зазначила Юлія Свириденко.

Зауважте! Зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Плани на 2025 рік

Мінекономіки повідомило, що продовжить формувати попит на українські товари з боку держави. Зокрема вже з 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%.

Важливо! У 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики "Зроблено в Україні", забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі для стимулювання економіки.