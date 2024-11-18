ВВП пригальмує: у бюджеті на 2025 рік заклали нижчі темпи зростання економіки

У проєкті бюджету на 2025 рік закладене гальмування реального економічного зростання валового продукту. Темпи знизяться з 3,5% до 2,7%.

Зростання ВВП

Темпи зостання економіки у 2025 році знизяться з 3,5% до 2,7%, передає 24 Канал з посиланням на Олексія Куща.

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Передусім, тим, що уряд очевидно очікує можливість продовження війни на весь наступний рік. Отже, на цілий рік відкладається і початок динамічного відновлення української економіки,

– написав він.

Він зазначив, що у цьому контексті також можна припустити замороження війни. Проте навіть тоді не варто чекати на проєкти динамічного відновлення.

Це дуже важливий момент, адже запуск програм відновлення – це суттєве прискорення темпів економічного зростання. Тоді прогноз динаміки ВВП був би в діапазоні 4 – 5%, а не 2 – 3%. Тим більше, що у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, отже зараз економіка не використовує приблизно 25 – 30% свого довоєнного потенціалу,

– додав він.

На його погляд, щоб вийти на довоєнний рівень, тренд розвитку України має кожного року збільшуватись на 8% як мінімум три роки.

Але судячи з планових показників на 2025-й рік, ані першого, ані другого в наступному році не буде… Загалом, зміни до проєкту бюджету свідчать, що у 2025 році економіка буде перебувати у своєрідному "лімбі" або "чистилищі" між "пеклом війни" та "раєм відновлення",

– сказав Кущ.

Фактору лише проєктів відновлення недостатньо, адже потрібно запускати ще й нову економічну модель зростання.