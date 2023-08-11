Чергові "покращення" в Росії: економіка агресорки скоротилася на 153 мільярди доларів

Економіка Росії стрімко скорочується. Поки в Москві Путін розказував про порятунок інших народів, росіяни збіднішали ще на 153 мільярди доларів.

Економіка Росії стрімко скорочується

Як відомо, чим нижче ВВП, тим "краще" росіянам. Саме тому політика Путіна створила усі умови для того, аби Росія стала країною номер 1 серед економік, що скорочуються. Росіяни можуть пишатися цією перемогою, адже це найвищий результат у світі – мінус 153 мільярди доларів у порівняні з 2022 роком.

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Країни у яких найбільше у світі впав ВВП у грошовому еквіваленті:

Росія – 152,65 мільярда доларів або 6,9%; Єгипет – 88,12 мільярда доларів – 18,5%; Канада – 50,17 мільярда доларів – 2,3%; Саудівська Аравія – 46,25 мільярда доларів – 4,2%; Бангладеш – 39,69 мільярда доларів – 8,6%; Норвегія – 25,16 мільярда доларів – 4,3%; Кувейт – 19,85 мільярда доларів – 10,8%; Оман – 9,77 мільярда доларів – 8,5%; Колумбія – 9,25 мільярда доларів – 2,7%; ОАЕ – 8,56 мільярда доларів – 1,7%.

Рубль дешевше паперу

Завдяки міжнародним санкціям, Росія не може вільно торгувати з країнами світу. Стрімке зниження рівня імпорту та експорту знецінило російську валюту. Починаючи з січня 2023 року долар США подорожчав стосовно рубля на 23%. Це закономірний вплив міжнародної ізоляції. Загалом економіка Росії стрімко падає, попри торгівлю ядерною сировиною, яку не торкаються санкції.

Станом на 11 серпня 2023 року, долар можна придбати за 97,27 рубля, згідно з офіційним курсом ЦБ Росії. На чорному ринку ситуація значно гірша – 1 долар коштує понад 100 рублів.

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Як криза в Росії впливає на Україну

Кризова ситуація в Росії безумовно добре впливає на хід війни. Наразі Україна отримує значну міжнародну підтримку та поступово відроджує підприємницьку діяльність, це дозволяє державному апарату якісніше забезпечувати армію. Українці також своїми силами підтримують економіку та допомагають оборонцям.

Однак, не варто очікувати що у Москви відсутні ресурси для довгострокового введення війни. Уряд Путіна готувався до такого розвитку подій. Російський лідер вже неодноразово продемонстрував, що попри загальну кризу, його прагнення вести загарбницьку війну, не зменшиться. Росіяни продовжуватимуть біднішати на благо амбіцій Путіна.