НБУ покращив оцінку падіння ВВП: прогноз до 2024 року

Наприкінці року спад ВВП в Україні, за прогнозами НБУ, становитиме 35,6%. Проте, на наступні роки прогноз покращиться. Що буде з економікою України та чого чекати у 2023 році, читайте у тексті.

Спад ВВП

У інфляційному звіті Нацбанку прогнозується спад ВВП з жовтня по грудень 2022 року на 35,6%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад становить 35,6% проти 34,4%.

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що валовий внутрішній продукт (ВВП) – важливий показник розвитку економіки, що показує скільки товарів та послуг вироблено у країні за рік. Завдяки цьому показнику можна виміряти економіку у грошах.

Проте, нові оцінки НБУ на період з жовтня по грудень цього року та початку 2023 року трохи кращі, ніж були у липні. Тоді Нацбанк очікував спад економіки на 37,5% наприкінці року, а на початку наступного – на 19%.

Загалом, весьза прогнозами на 2022 рік. Натомість зростання наступного року становитиме 4%, а 2024 році – 5,2%.

Номінальний ВВП (залежить від загального обсягу виробництва) цього року може скоротитися до 4,75 трильйона гривень з 5,46 трильйона гривень минулого року. Однак завдяки високій інфляції вже у 2023 році номінальний ВВП досягне 6,175 трильйона гривень, а у 2024 році – 7,35 трильйона гривень.

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Які існують ризики

Найпершим та найсильнішим ризиком для прогнозу Нацбанку є затягування війни та її ескалація, оцінюючи таку можливість від 25% до 50%.

Через це можливі посилення еміграції та енергоризики проходження зими.

Також, припинення транзиту газу.

Крім цього, сильним ризиком є розбалансування державних фінансів – це низькі ставки по облігаціям, заморожування тарифів, скорочення міжнародної допомоги, більш тривала емісія.

Саме тому, Нацбанк сподівається на продовження міжнародної фінансової підтримки. А саме:

цього року – же отримали близько 24,1 мільярда доларів;

у 2023 році – 28 мільярдів доларів;

у 2024 році – 20 мільярдів доларів;

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