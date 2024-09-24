ВВП України трохи загальмував: що вплинуло на це в серпні
24 вересня 2024, 11:35Читать новость на русском
Джерело:Інститут економічних досліджень
Показники ВВП у серпні знизилися на 2,1% порівняно з цим же періодом минулого року. На це вплинуло багато факторів, зокрема ранній збір урожаю.
ВВП України в серпні
Інститут економічних досліджень з'ясував, що зростання української економіки пригальмовує на 2,1% дпр у серпні 2024-го порівняно зі зростанням на 4,4% дпр у липні.
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На це вплинули наступні чинники в серпні:
- Зменшились відключення світла, що пожвавило діяльність підприємств;
- Доходи держбюджету були рекордними: 448 мільярдів гривень, що в 2,5 раза вище за показник серпня 2023-го через рекордну суму грантів у 228 мільярдів гривень.
- Компанія "Нафтогаз" розпочала імпорт природного газу з ЄС, який використовуватиметься під час надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу;
- Парламент ухвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, щоб збільшити фінансування оборони та безпеки;
- Уряд подав до парламенту проєкт держбюджету на 2025 рік. Зовнішнє фінансування планується у сумі понад 38 мільярдів доларів, але поки що незрозуміло, хто надасть це фінансування.