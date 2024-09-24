ВВП України трохи загальмував: що вплинуло на це в серпні

Показники ВВП у серпні знизилися на 2,1% порівняно з цим же періодом минулого року. На це вплинуло багато факторів, зокрема ранній збір урожаю.

ВВП України в серпні

Інститут економічних досліджень з'ясував, що зростання української економіки пригальмовує на 2,1% дпр у серпні 2024-го порівняно зі зростанням на 4,4% дпр у липні.

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На це вплинули наступні чинники в серпні: