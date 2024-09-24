ВВП Украины в августе

Институт экономических исследований выяснил, что рост украинской экономики притормаживает на 2,1% дпр в августе 2024-го по сравнению с ростом на 4,4% дпр в июле.

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На это повлияли следующие факторы в августе: