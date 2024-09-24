ВВП Украины в августе
Институт экономических исследований выяснил, что рост украинской экономики притормаживает на 2,1% дпр в августе 2024-го по сравнению с ростом на 4,4% дпр в июле.
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На это повлияли следующие факторы в августе:
- Уменьшились отключения света, что оживило деятельность предприятий;
- Доходы госбюджета были рекордными: 448 миллиардов гривен, что в 2,5 раза выше показателя августа 2023-го из-за рекордной суммы грантов в 228 миллиардов гривен.
- Компания "Нафтогаз" начала импорт природного газа из ЕС, который будет использоваться во время чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса;
- Парламент принял изменения в госбюджет на 2024 год, чтобы увеличить финансирование обороны и безопасности;
- Правительство подало в парламент проект госбюджета на 2025 год. Внешнее финансирование планируется в сумме более 38 миллиардов долларов, но пока непонятно, кто предоставит это финансирование.