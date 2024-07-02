Як вплине на ВВП України нестача електроенергії та мобілізація

Економіка України перебуває у важкому становищі. Погіршують ситуацію регулярні атаки ворога та значні руйнування інфраструктури.

Що відбувається з ВВП України

У травні цього року ситуація у економічному секторі погіршилась через вплив негативних чинників. Йдеться, зокрема, про обстріли та погіршення стану енергосистеми.

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Значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників додатково ускладнювали економічну діяльність підприємств,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Внаслідок посилення обстрілів, відбулося також скорочення виробничих потужностей. Надалі, ситуація може загострюватись через постійні відключення. Підприємства просто не зможуть стабільно працювати

Яким стане ВВП

За січень – травень 2024 року ВВП зріс орієнтовно на 4,7%. Попередньо, Мінекономіки очкувало на значення 4,5%.

Попри позитивні тенденції цьогоріч, у 2025 році ситуація складатиметься гірше. Як вважає уряд ,зростання економіки у цей рік сягне 2,7%.

Вказана оцінка проводиться з урахуванням оперативної оцінки Держстату, відносно зростання реального ВВП.