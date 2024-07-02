Надходження від нових акцизів

Як зазначає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, через таку затримку вже втрачено 2 місяці та 12 мільярдів гривень потенційних бюджетних надходжень від нових акцизів.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Всі хочуть допомагати фронту. Але одночасно всі хочуть, щоб податки підвищили іншим, але не йому. Торговці скрапленим газом, аграрка та промислові підприємства, чомусь приватні газовидобувні компанії – всі проти.

Є кілька причин, чому акцизний податок зросте:

законодавство України наближається до законодавства Євросоюзу щодо акцизних податків;

запровадження акцизної політики.

Що відомо про підняття податку на пальне

Законопроєкт про підняття акцизу на пальне мав набрати чинності ще 1 липня. Верховна Рада проголосувала за альтернативний проєкт, який не передбачає підвищення акцизів на скраплений газ.

Таким чином, з 1 січня 2028 року ставки акцизів становитимуть:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;

на автогаз – раніше ставка мала становити 277 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

А от влітку 2024 року ставки акцизів на пальне в Україні зростуть, залежно від виду пального:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: