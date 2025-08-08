Кабмін схвалив Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки. Було утверджено основні прогнозні макропоказники не тільки економічного, а і соціального розвитку.

Як зміниться ВВП України до 2028 року?

Визначено, що є два основні сценарії розвитку подій, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 946.

Перший сценарій

Згідно з цим сценарієм, у 2026 році має покращитись безпекова ситуація. Відповідно, ВВП відчутно зростатиме:

у 2026 році на 4,5%;

у 2027 році це зростання посилиться – 5%;

у 2028 році – 5,7%.

Зверніть увагу! Саме перший сценарій вважається оптимістичним.

Другий сценарій

А от уже, відповідно до другого сценарію, активні бойові дії будуть тривати до наступного року. В такому випадку ВВП зростатиме набагато гірше:

у 2026 році – на 2,4%;

у 2027 році – 4,7%;

у 2028 році – 4,5%.

Мінфін зараз планує, що у проєкті держбюджету на 2026 рік будуть збільшені видатки на оборону. Також очікуються низькі темпи зростання економіки. Така ситуація пов'язана з імовірним продовженням війни.

Зауважте! Торік економіка України зросла на 2,9%. Згідно з попередніми прогнозами, у 2025 році ВВП сягне 2,7%.