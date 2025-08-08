Є два варіанти розвитку подій: що чекає на економіку України до 2028 року
- Кабінет Міністрів України схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку на 2026-2028 роки.
- Перший сценарій передбачає покращення безпекової ситуації з ростом ВВП у 2026 році на 4,5%, у 2027 році на 5%, і у 2028 році на 5,7%.
Кабмін схвалив Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки. Було утверджено основні прогнозні макропоказники не тільки економічного, а і соціального розвитку.
Як зміниться ВВП України до 2028 року?
Визначено, що є два основні сценарії розвитку подій, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 946.
- Перший сценарій
Згідно з цим сценарієм, у 2026 році має покращитись безпекова ситуація. Відповідно, ВВП відчутно зростатиме:
- у 2026 році на 4,5%;
- у 2027 році це зростання посилиться – 5%;
- у 2028 році – 5,7%.
Зверніть увагу! Саме перший сценарій вважається оптимістичним.
- Другий сценарій
А от уже, відповідно до другого сценарію, активні бойові дії будуть тривати до наступного року. В такому випадку ВВП зростатиме набагато гірше:
- у 2026 році – на 2,4%;
- у 2027 році – 4,7%;
- у 2028 році – 4,5%.
Мінфін зараз планує, що у проєкті держбюджету на 2026 рік будуть збільшені видатки на оборону. Також очікуються низькі темпи зростання економіки. Така ситуація пов'язана з імовірним продовженням війни.
Зауважте! Торік економіка України зросла на 2,9%. Згідно з попередніми прогнозами, у 2025 році ВВП сягне 2,7%.