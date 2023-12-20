Навіть попри блокаду кордону: ВВП України зріс на 4% в листопаді
Джерело:Мінекономіки
Економіка України продовжує зростати. Навіть не зважаючи на те, що минулого місяця польські перевізники здійснювали блокування автомобільних пунктів пропуску для вантажів.
Згідно з попередніми оцінками Мінекономіки, у листопаді 2023 року зростання ВВП, порівняно з аналогічним періодом минулого року – становить приблизно 4%. А також:
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- за січень-листопад 2023 року зростання економіки – на рівні 5,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року;
- у листопаді уповільнилося зростання споживчих цін – до 0,5%, після 0,8% у попередньому місяці;
- річні темпи інфляції і далі сповільнювалися – з 5,3% у попередньому місяці до 5,1% у листопаді.
Хто скористався блокадою кордону
Робота українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. В першу чергу, цим скористались:
- виробники аграрної і металургійної продукції;
- підприємства з видобування металевих руд;
- залізничні перевізники.
У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом. За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%.
Що з рівнем інфляції
Нинішній показник у 5,1% у листопаді – навіть менше ніж в деяких країнах Євросоюзу.
Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції.
Наразі помірна динаміка зростання споживчих цін – є порівняною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни.Для порівняння! У листопаді споживча інфляція в річному обчисленні в Чехії – 8%, Угорщині – 7,7%, Ісландії – 7,4%, Словаччині/Румунії – 6,9%, Польщі – 6,3%, Хорватії/Болгарії – 5,5%.