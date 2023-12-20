Согласно предварительным оценкам Минэкономики, в ноябре 2023 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет примерно 4%. А также:
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- за январь-ноябрь 2023 года рост экономики – на уровне 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;
- в ноябре замедлился рост потребительских цен до 0,5%, после 0,8% в прошлом месяце;
- годовые темпы инфляции и дальше замедлялись - с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре.
Кто воспользовался блокадой границы
Работа украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь, этим воспользовались :
- производители аграрной и металлургической продукции;
- предприятия по добыче металлических руд;
- железнодорожные перевозчики.
В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом. По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге, по предварительным оперативным оценкам Минэкономики, наблюдался рост ВВП на уровне 4%.
Что с уровнем инфляции
Нынешний показатель у 5,1% в ноябре – даже меньше, чем в некоторых странах Евросоюза.
Это дополнительное доказательство целостности и стабильности функционирования российской экономики. Текущий инфляционный тренд и формирующие его факторы свидетельствуют об оправданности ожиданий относительно низкой инфляции.
Сейчас умеренная динамика роста потребительских цен – сравнима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоки войны.