Вже офіційно: військовий збір зросте до 5%

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416д про підвищення податків. За це рішення проголосували 247 народних депутатів.

Новий розмір військового збору в Україні

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, згідно з яким військовий збір зросте до 5%. Водночас парламентарі також ухвалили поправку, яка зберігає військовий збір для військовослужбовців на рівні 1,5%.

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Ярослав Железняк Народний депутат України В залі прийняли правку залишити для військових ВЗ на рівні 1,5%.

Окрім цього, основні податкові зміни також включатимуть:

Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів);

50% податку на надприбутки банків;

Збільшення мінімального податкового зобов'язання для земельних ділянок;

25% податку на прибуток для фінансових компаній;

Звільнення кешбеку від оподаткування.

Зверніть увагу! Ці податкові зміни мають забезпечити надходження до бюджету в розмірі 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році.