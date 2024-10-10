Вже офіційно: військовий збір зросте до 5%
10 жовтня 2024, 11:22Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416д про підвищення податків. За це рішення проголосували 247 народних депутатів.
Новий розмір військового збору в Україні
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, згідно з яким військовий збір зросте до 5%. Водночас парламентарі також ухвалили поправку, яка зберігає військовий збір для військовослужбовців на рівні 1,5%.
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В залі прийняли правку залишити для військових ВЗ на рівні 1,5%.
Окрім цього, основні податкові зміни також включатимуть:
- Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів);
- 50% податку на надприбутки банків;
- Збільшення мінімального податкового зобов'язання для земельних ділянок;
- 25% податку на прибуток для фінансових компаній;
- Звільнення кешбеку від оподаткування.
Зверніть увагу! Ці податкові зміни мають забезпечити надходження до бюджету в розмірі 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році.