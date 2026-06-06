Не врятували ані суди, ані офшори: яхту Royal Romance Медведчука готують до продажу

Арештовану яхту Royal Romance колишнього українського нардепа-зрадника Віктора Медведчука нарешті продадуть. Після тривалих судових процедур та міжнародних погоджень процес вийшов на фінальну стадію.

Як тривала юридична війна за яхту

Про складний процес реалізації яхти розповіли в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Історію Royal Romance АРМА називає унікальною для України. Адже це вперше арештований актив, який знаходиться за межами країни, продають за участі української держави.

Однак юридична боротьба за яхту Медведчука була довгою та складною:

Яхту заарештували в Хорватії у 2022 році, після чого передали в управління АРМА для подальшої реалізації. Тоді ж розпочався масштабний юридичний спротив з боку колишнього власника.

Після завершення передбаченого законом строку реалізації у 2024 році процедуру довелося запускати повторно. Для цього потрібно було знову обґрунтовувати необхідність продажу та проходити складний процес міжнародного погодження.

Ситуацію також ускладнювали особи, пов'язані з Віктором Медведчуком. Вони використовували різні правові механізми для затягування процесу та блокування необхідних рішень.

Додатковим викликом стали багаторівневі юридичні конструкції, створені в кількох іноземних юрисдикціях.

Попри численні перешкоди, АРМА разом міжнародними партнерами змогло суттєво просунутися у справі, прибрати головні перепони та створити передумови для завершення продажу Royal Romance.

Як відбуватиметься продаж яхти за кордоном

Управління майном, яке перебуває за кордоном, здійснюється в межах міжнародного співробітництва відповідно до Конвенції ООН проти корупції.

Міждержавні домовленості дозволяють:

проводити реалізацію активів відповідно до законодавства країни їхнього розташування;

визначати порядок розподілу коштів від продажу;

забезпечувати обмін інформацією між компетентними органами різних держав.

Що означатиме продаж яхти для України

Як зазначають в АРМА, для України реалізація Royal Romance Медведчука – це значно більше, ніж продаж дорогої яхти.

Це демонстрація здатності держави забезпечувати невідворотність наслідків для осіб, які перебувають під санкціями, незалежно від складності міжнародних юридичних механізмів чи спроб приховати активи за кордоном,

– наголосили в агентстві.

Важливо! Після того як завершаться всі юридичні процедури, коти від продажу яхти можуть стати одним із найбільших надходжень до держбюджету України від реалізації арештованих активів за всю її історію.