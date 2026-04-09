Тим часом оточення Олександра Януковича забезпечує експорт вугілля в обхід санкцій, а шахтарі опинилися в умовах трудового рабства. Про це пише Центр Національного спротиву.

Дивіться також Готували пропагандистські мультики: СБУ в Києві затримала соратників Медведчука

Як зрадники "дерибанять" надра Луганщини?

За даними відкритих джерел, прибуткові пласти антрациту передаються в оренду фірмам-прокладкам, які формально не пов’язані з основними операторами.

Торговий дім "Донские угли" координує видобуток та експорт, а будь-які збитки від затоплення шахт та руйнування інфраструктури перекладаються на місцевий бюджет. Регіональна екологія страждає: безконтрольний підйом шахтних вод та важкі метали отруюють водоносні горизонти.

Оточення колишнього президента України забезпечує контроль над потоками вугілля та експортом через Ростов у Росії. На шахтах діє система "подвійного підпорядкування": приватні структури управляють виробництвом, а спецслужби Росії придушують будь-які протести. Працівники часто залишаються без зарплат, а спроби протесту караються загрозою мобілізації.

Окупанти планомірно демонтують обладнання на неперспективних об’єктах і вивозять цінну техніку до Росії. Консервація шахтних стовбурів проводиться з порушенням норм, що створює ризики просідання ґрунту та подальшого руйнування території.

Ця стратегія "випаленої землі" залишає після себе непридатну для життя місцевість, що погіршує соціально-економічну ситуацію для мешканців регіону.

Медведчук та Янукович: що відомо про їхню долю після втечі