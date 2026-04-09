Тим часом оточення Олександра Януковича забезпечує експорт вугілля в обхід санкцій, а шахтарі опинилися в умовах трудового рабства. Про це пише Центр Національного спротиву.
Як зрадники "дерибанять" надра Луганщини?
За даними відкритих джерел, прибуткові пласти антрациту передаються в оренду фірмам-прокладкам, які формально не пов’язані з основними операторами.
Торговий дім "Донские угли" координує видобуток та експорт, а будь-які збитки від затоплення шахт та руйнування інфраструктури перекладаються на місцевий бюджет. Регіональна екологія страждає: безконтрольний підйом шахтних вод та важкі метали отруюють водоносні горизонти.
Оточення колишнього президента України забезпечує контроль над потоками вугілля та експортом через Ростов у Росії. На шахтах діє система "подвійного підпорядкування": приватні структури управляють виробництвом, а спецслужби Росії придушують будь-які протести. Працівники часто залишаються без зарплат, а спроби протесту караються загрозою мобілізації.
Окупанти планомірно демонтують обладнання на неперспективних об’єктах і вивозять цінну техніку до Росії. Консервація шахтних стовбурів проводиться з порушенням норм, що створює ризики просідання ґрунту та подальшого руйнування території.
Ця стратегія "випаленої землі" залишає після себе непридатну для життя місцевість, що погіршує соціально-економічну ситуацію для мешканців регіону.
Медведчук та Янукович: що відомо про їхню долю після втечі
Після втечі з України Медведчук знайшов притулок на території Росії, де продовжує підтримувати контакти з російськими політичними та бізнес-структурами. Його активи, пов’язані з енергетикою та вуглевидобутком на окупованих територіях, залишаються під його контролем через прокладені фірми.
Янукович також перебуває у Росії, зберігаючи зв’язки зі старими українськими колаборантами та представниками адміністрації Кремля. Обидва перебувають під міжнародними санкціями та не мають змоги офіційно повертатися до України без ризику арешту.
Водночас вони продовжують впливати на політичні та економічні процеси на окупованих територіях. Російські спецслужби фактично захищають їхню безпеку, перешкоджаючи будь-яким спробам переслідування.
Медведчук і Янукович активно використовують свій статус для управління бізнес-структурами, що видобувають природні ресурси Донбасу. Таким чином, навіть перебуваючи за кордоном, вони залишаються ключовими гравцями у схемах контролю над українськими надрами.