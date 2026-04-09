Между тем окружение Александра Януковича обеспечивает экспорт угля в обход санкций, а шахтеры оказались в условиях трудового рабства. Об этом пишет Центр Национального сопротивления.
Смотрите также Готовили пропагандистские мультики: СБУ в Киеве задержала соратников Медведчука
Как предатели "дерибанят" недра Луганщины?
По данным открытых источников, прибыльные пласты антрацита передаются в аренду фирмам-прокладкам, которые формально не связаны с основными операторами.
Торговый дом "Донские угли" координирует добычу и экспорт, а любые убытки от затопления шахт и разрушения инфраструктуры перекладываются на местный бюджет. Региональная экология страдает: бесконтрольный подъем шахтных вод и тяжелые металлы отравляют водоносные горизонты.
Окружение бывшего президента Украины обеспечивает контроль над потоками угля и экспортом через Ростов в России. На шахтах действует система "двойного подчинения": частные структуры управляют производством, а спецслужбы России подавляют любые протесты. Работники часто остаются без зарплат, а попытки протеста наказываются угрозой мобилизации.
Оккупанты планомерно демонтируют оборудование на неперспективных объектах и вывозят ценную технику в Россию. Консервация шахтных стволов проводится с нарушением норм, что создает риски проседания грунта и дальнейшего разрушения территории.
Эта стратегия "выжженной земли" оставляет после себя непригодную для жизни местность, что ухудшает социально-экономическую ситуацию для жителей региона.
Медведчук и Янукович: что известно об их судьбе после побега
После побега из Украины Медведчук нашел убежище на территории России, где продолжает поддерживать контакты с российскими политическими и бизнес-структурами. Его активы, связанные с энергетикой и угледобычей на оккупированных территориях, остаются под его контролем через проложенные фирмы.
Янукович также находится в России, сохраняя связи со старыми украинскими коллаборационистами и представителями администрации Кремля. Оба находятся под международными санкциями и не имеют возможности официально возвращаться в Украину без риска ареста.
В то же время они продолжают влиять на политические и экономические процессы на оккупированных территориях. Российские спецслужбы фактически защищают их безопасность, препятствуя любым попыткам преследования.
Медведчук и Янукович активно используют свой статус для управления бизнес-структурами, добывающими природные ресурсы Донбасса. Таким образом, даже находясь за границей, они остаются ключевыми игроками в схемах контроля над украинскими недрами.