Як продадуть яхту Медведчука?

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшло до фінального етапу реалізації яхти проросійського політика, повідомили в пресслужбі.

Як зазначається, зараз судно все ще знаходиться у юрисдикції Хорватії. Однак яхту вже передали в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді для подальшого продажу.

У агентстві наголосили, що важливим етапом у цьому процесі стало завершення досудового розслідування. За його підсумками Офіс генпрокурора направив обвинувальний акт до суду.

Разом з тим паралельно АРМА продовжує підготовку для продажу яхти:

готує оцінку активу;

визначає модель продажу;

забезпечує прозорість процедури через публічні механізми.

Відтак, кейс Royal Romance перебуває на етапі практичної реалізації чіткої дорожньої карти – від визнання рішення українського суду до продажу активу та зарахування коштів на державні рахунки з подальшим їх розподілом між юрисдикціями,

– зазначили в АРМА.

Щоправда, сторони, пов'язані з Медведчуком, намагаються чинити посилений процесуальний супротив. Зокрема, затягують процедури та використовують усі можливі юридичні інструменти, щоб заблокувати рух справи.

Водночас АРМА працює і щодо інших активів, пов'язаних із Медведчуком, а саме яхти Amore Mio.

Важливо! Проросійський політик Віктор Медведчук був обвинувачений у державній зраді. Проти нього були запроваджені санкції РНБО, які передбачають блокування активів, арешт майна, тощо.

Що відомо про яхту Медведчука?

Яхту Royal Romance, яка належала Медведчуку, збудувала нідерландська компанія Feadship. Це розкішне судно на п'ять палуб з усіма люксовими атрибутами:

Завдовжки яхта має 92,5 метра;

Вона може розмістити 14 гостей і 22 членів екіпажу;

На борту облаштований басейн розміром 4 на 12 метрів;

Яхта має навіть власний ліфт.

Судно Royal Romance знаходиться під арештом ще від 2023 року, але за кордоном.

Втім, у травні 2024 році яхта Медведчука набула статус українського судна, розповіли в АРМА,

Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від реалізації до державного бюджету України,

– зазначили в агентстві.

Зауважте! Раніше Кабмін дозволив продати Royal Romance за кордоном. АРМА оцінює яхту в 200 мільйонів євро.

