Про це розповіло "Слідство.Інфо".
Яку нерухомість має Медведчук у Росії?
За даними розслідування, нерухомість оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс", яка з лютого 2026 року належить АТ "Ренессанс". Власницею цієї структури є Оксана Марченко. Саме Дар’я Марченко, якій 21 рік, очолює "Алмирида Инвестментс". Вона також є похресницею Володимира Путіна.
Площа будинку становить понад 2200 квадратних метрів – приблизно стільки ж, як і у маєтку родини Медведчука в Пущі-Водиці. Об’єкт розташований на ділянках загальною площею понад 60 соток.
Як зазначають журналісти, родина фактично там не проживає – маєток виставлений в оренду приблизно за 120 тисяч доларів на місяць. Усередині – повний набір преміум-інфраструктури: від кінозали та СПА-зони з басейном до тренажерного залу, сауни, хамаму та ліфта. На території також облаштовано гаражі й паркінг на кілька авто.
Ще у березні 2025 року цей об’єкт називали найдорожчим серед орендних пропозицій у Московській області.
Донька Медведчука отримала громадянство Росії
Дарья Медведчук, донька Віктора Медведчука, отримала російське громадянство під прізвищем матері. Український паспорт вона зберегла.
Дар'я є похресницею російського диктатора Володимира Путіна та дружини заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва Світлани. Вона також стала гендиректоркою кількох російських компаній.