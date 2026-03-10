Про це йдеться у розслідуванні журналістського проєкту "Схеми" у співпраці зі "Слідство.Інфо" та KibOrg.

Що відомо про викриття бізнесмена?

За даними модуля аналітики Bi Prozorro, підприємство "Трипільський пакувальний комбінат" на Київщині, пов’язане з Геннадієм Мініним, з початку повномасштабної війни уклало з "Укрпоштою" контракти на постачання картонних коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Установа входить до групи бізнес-структур, які займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки в Україні.

Журналісти також звернули увагу на інше підприємство, пов’язане з Мініним – "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" у Луганській області. До початку повномасштабної війни він був одним із лідерів ринку виробництва картонної упаковки в Україні.

Навесні 2022 року підприємство зазнало значних руйнувань через бойові дії. Однак після того, як Росія оголосила про так зване "приєднання" частини Луганської та Донецької областей, комбінат разом із ще одним підприємством Мініна перереєстрували відповідно до російського законодавства.

У документах російської податкової, що стосуються діяльності цих компаній, журналісти знайшли підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна, які можна побачити й на документах його українських підприємств.

До того ж, за даними проєкту KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають громадянство Російської Федерації.

Це підтверджують і результати перевірки паспортів у базах російської податкової служби. Крім того, відповідно до інформації на порталі "Госуслуги", станом на березень 2026 року російський паспорт Мініна значиться чинним.

Журналісти також виявили низку компаній у Росії, які можуть бути пов’язані з "Рубіжанським картонно-тарним комбінатом" та родичами Геннадія Мініна. У розслідуванні йдеться, що бізнес-структури, пов’язані з підприємцем, працюють не лише в Україні, а й у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, журналісти згадують, що у минулому до історії підприємства мав стосунок і проросійський політик Віктор Медведчук. За даними авторів розслідування, він свого часу допоміг врятувати "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" від санкцій Кремля.

