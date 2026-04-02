Как продадут яхту Медведчука?

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешло к финальному этапу реализации яхты пророссийского политика, сообщили в пресс-службе.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Как отмечается, сейчас судно все еще находится в юрисдикции Хорватии. Однако яхту уже передали в управление АРМА на основании постановления следственного судьи для дальнейшей продажи.

В агентстве отметили, что важным этапом в этом процессе стало завершение досудебного расследования. По его итогам Офис генпрокурора направил обвинительный акт в суд.

Вместе с тем параллельно АРМА продолжает подготовку для продажи яхты:

готовит оценку актива;

определяет модель продажи;

обеспечивает прозрачность процедуры через публичные механизмы.

Поэтому, кейс Royal Romance находится на этапе практической реализации четкой дорожной карты – от признания решения украинского суда к продаже актива и зачисления средств на государственные счета с последующим их распределением между юрисдикциями,

– отметили в АРМА.

Правда, стороны, связанные с Медведчуком, пытаются оказать усиленное процессуальное сопротивление. В частности, затягивают процедуры и используют все возможные юридические инструменты, чтобы заблокировать движение дела.

В то же время АРМА работает и в отношении других активов, связанных с Медведчуком, а именно яхты Amore Mio.

Важно! Пророссийский политик Виктор Медведчук был обвинен в государственной измене. Против него были введены санкции СНБО, которые предусматривают блокирование активов, арест имущества, и тому подобное.

Что известно о яхте Медведчука?

Яхту Royal Romance, которая принадлежала Медведчуку, построила нидерландская компания Feadship. Это роскошное судно на пять палуб со всеми люксовыми атрибутами:

В длину яхта имеет 92,5 метра;

Она может разместить 14 гостей и 22 членов экипажа;

На борту обустроен бассейн размером 4 на 12 метров;

Яхта имеет даже собственный лифт.

Судно Royal Romance находится под арестом еще с 2023 года, но за рубежом.

Впрочем, в мае 2024 году яхта Медведчука получила статус украинского судна, рассказали в АРМА,

Это исторический момент для нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом, получил государственную регистрацию в Украине. Указанное будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступления средств от реализации в государственный бюджет Украины,

– отметили в агентстве.

Обратите внимание! Ранее Кабмин разрешил продать Royal Romance за рубежом. АРМА оценивает яхту в 200 миллионов евро.

Что известно о семье Медведчука?