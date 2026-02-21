Об этом сообщили журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные налоговой России.

Как дочь Медведчука получила гражданство России?

Согласно обнародованной информации, 21-летняя Дарья Медведчук получила российский паспорт в октябре 2025 года. В документе ее оформили под фамилией Оксаны Марченко. В то же время в ее украинском паспорте указана фамилия отца.

По данным журналистов, именно Дарья является крестницей российского диктатора Владимира Путина и жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы. РосСМИ сообщали, что Дарья живет в Москве с 2021.

"Meduza" сообщало, что в том же году девушка поступила в Высшую школу экономики по направлению "Управление бизнесом". В 2025 году она, как отмечали СМИ, закончила обучение и получила диплом тоже по фамилии Марченко.

Также журналисты со ссылкой на СМИ сообщили, что 13 февраля 2026 года она стала гендиректором российских компаний "Алмирида Инвестментс" и "Рад-Эв", последняя владеет виллой Виктора Медведчука в оккупированном Крыму.

Что этому предшествовало?