Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в новом интервью. Он подчеркнул, что политик-коллаборационист практически пересек границу.
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Детали задержания Медведчука
Поиск Медведчука вели с первого дня его исчезновения. И 12 апреля, когда он должен был уже пересекать границу нашей страны, его задержали сотрудники контрразведки СБУ. Данилов добавляет, что по плану, его камуфляж должен был стать прикрытием.
Именно поэтому он оделся в этот камуфляж, никто его не одевал, это была его одежда,
– прокомментировал Секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что Зеленский и СБУ сразу сообщили о задержании.
Если кто-то придумывает, что это произошло раньше, то нет, у нас такого нет. Мы не пиар-агентство. У нас, если что-то происходит, мы сразу все докладываем обществу,
– подчеркнул он.
Кроме того, Данилов рассказал, что Медведчук хотел попасть наконец в Россию, однако задержание произошло на западной границе.
Попытка побега Медведчука: что известно
- Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала оппозиционного политика и кума Путина Виктора Медведчука, который исчез из-под домашнего ареста сразу после нападения России.
- Глава государства рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней, однако все же решил сбежать за пределы государства.
- По словам Баканова, побег готовили ФСБ. Эту информацию подтвердил и охранник экс-депутата. Поскольку Россия и Беларусь закрыты, скорее всего, Медведчук должен был переправиться по воде в Приднестровье.
- Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Медведчука сначала следует осудить, получить определенные показания, а уже потом менять на украинских пленных.
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