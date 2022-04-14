Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у новому інтерв'ю. Він наголосив, що політик-колаборант практично переткнув кордон.

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Деталі затримання Медведчука

Пошук Медведчука вели з першого дня його зникнення. І 12 квітня, коли він мав вже перетинати кордон нашої країни, його затримали співробітники контррозвідки СБУ. Данілов додає, що за планом, його камуфляж повинен був стати прикриттям.

Саме тому він одягнувся в цей камуфляж, ніхто його не одягав, це був його одяг,

– прокоментував секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Зеленський та СБУ відразу повідомили про затримання.

Якщо хтось вигадує, що це сталося раніше, то ні, в нас такого немає. Ми не піар-агенція. У нас, якщо щось відбувається, ми одразу все доповідаємо суспільству,

– підкреслив він.

Крім того, Данілов розповів, що Медведчук хотів потрапити врешті до Росії, проте затримання відбулося на західному кордоні. Спроба втечі Медведчука: що відомо

Увечері 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України затримала опозиційного політика та кума Путіна Віктора Медведчука, який зник з-під домашнього арешту відразу після нападу Росії.

Глава держави розповів, що Медведчук переховувався 48 днів, однак все ж вирішив втекти за межі держави.

За словами Баканова, втечу готували ФСБ. Цю інформацію підтвердив й охоронець ексдепутата. Оскільки Росія та Білорусь закриті, скоріш за все, Медведчук мав переправитися по воді у Придністров'я.

Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Медведчука спочатку слід засудити, отримати певні показання, а вже потім міняти на українських полонених.

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