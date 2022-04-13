Голова СБУ Іван Баканов в ефірі телемарафону розповів деталі затримання Медведчука, повідомляє 24 канал.
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При розмові з дружиною Медведчук розповів, що ФСБ готує його втечу. Так, як Росія та Білорусь закриті, то скоріш за все, це буде Придністров'я – по воді,
– зазначив Баканов.
Готували це все співробітники ФСБ під керівництвом Путіна
Зокрема, Баканов розповів, що під час розмови з дружиною Медведчук розповідав, що йому допомогатиме ФСБ.
Я чув, що готується втеча з цієї адреси, я припустив, що це буде скоро. Віктор Медведчук підійшов і сказав, що впродовж 20 хвилин за мною приїдуть військові. За це час в браму подзвонили: зайшли декілька чоловіків в чорному одязі, в руках у них був жовтий кульок,
– розповів деталі спецоперації Баканов.
Далі, чоловіки піднялись наверх, а через 10 хвилин вийшли – Медведчук був уже в українській формі, балаклаві і кепці.
Так під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег Медведчука хотіли відвезти до українського кордону, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити втікача до Москви.
Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося. Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ,
– додав Баканов.
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