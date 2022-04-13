Глава СБУ Иван Баканов в эфире телемарафона рассказал детали задержания Медведчука, сообщает 24 канал.

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При разговоре с супругой Медведчук рассказал, что ФСБ готовит его бегство. Так, как Россия и Беларусь закрыты, то, скорее всего, это будет Приднестровье – по воде,

– отметил Баканов.

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В частности, Баканов рассказал, что во время разговора с супругой Медведчук рассказывал, что ему будет помогать ФСБ.

Я слышал, что готовится бегство по этому адресу, я предположил, что это будет скоро. Ко мне подошел Виктор Медведчук и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные. За это время в ворота позвонили и я увидел мужчин в черной одежде, в руках был желтый пакет. Они поднялись наверх. Через 10 минут, они вышли и Медведчук был уже в украинской форме, балаклаве и кепке,

– добавил Баканов.

Так под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег Медведчука хотели отвезти к украинской границе, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву.

Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось. Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, четко определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ,

– добавил Баканов.

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