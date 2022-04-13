Так считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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И подчеркнул, что проблема даже не в миллиардах рублей, которые он потратил, а в остальном.

Судя по всему, решение о том, что "Киев можно будет взять за два дня" базировалось и на той работе, о которой отчитывался, в частности, и Виктор Медведчук,

– считает Денисенко.

Пойдут ли россияне на обмен

Если говорить о том, нужен ли он россиянам – зависит от того, какую политику по Медведчуку в дальнейшем будут принимать россияне, добавил советник министра.

"Они могут сказать, что Медведчук им особо не нужен, поэтому менять его не захотят. Или могут занять такую ​​же позицию как Медведев, типа, "своих не бросаем", – предположил Денисенко.

Кроме этого они могут занять и другую позицию, мол "Медведчук нам не нужен, но мы подумаем". Варианты могут быть разными.

Но я думаю, что россияне пойдут на обмен Медведчука,

– считает советник министра.

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