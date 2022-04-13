Так считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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И подчеркнул, что проблема даже не в миллиардах рублей, которые он потратил, а в остальном.
Судя по всему, решение о том, что "Киев можно будет взять за два дня" базировалось и на той работе, о которой отчитывался, в частности, и Виктор Медведчук,
– считает Денисенко.
Пойдут ли россияне на обмен
Если говорить о том, нужен ли он россиянам – зависит от того, какую политику по Медведчуку в дальнейшем будут принимать россияне, добавил советник министра.
"Они могут сказать, что Медведчук им особо не нужен, поэтому менять его не захотят. Или могут занять такую же позицию как Медведев, типа, "своих не бросаем", – предположил Денисенко.
Кроме этого они могут занять и другую позицию, мол "Медведчук нам не нужен, но мы подумаем". Варианты могут быть разными.
Но я думаю, что россияне пойдут на обмен Медведчука,
– считает советник министра.
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