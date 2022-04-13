Россияне применяют традиционную для них схему – не отстоять какую-то конкретную версию, а посеять уныние и сделать так, чтобы все вокруг считали, что правду мы никогда не узнаем и не надо никому верить. Об этом на брифинге рассказал журналист Сергей Лещенко.

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Он отметил, что это тот подход, который российские власти используют в тех ситуациях, которые ей не выгодны.

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Как только появилось сообщение о задержании Медведчука, как к медиа вышел представитель Путина Песков и сказал, что "фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять из-за большого количества фейков". Песков заявил, что видел фото, но не может сказать, на сколько соответствует действительности.

Лещенко отметил, что такую ​​же тактику Россия использует тогда, когда речь идет об их военных преступлениях. Они не отстаивают какую-либо версию, а пытаются посеять уныние в фактах или в результатах украинского следствия.

В частности, так после удара России по вокзалу в Краматорске, резни в Буче и даже после сбития малазийского боинга.

Но мы то украинцы, очень хорошо знаем Медведчука в лицо и убеждены, что это именно тот человек, который начиная с середины 90-х занимался продвижением в украинской политической, медиа, юридической средах выгодных России нарративов,

– подчеркнул Лещенко.

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