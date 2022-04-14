Дата нападения была не 24 февраля, а 22-го

В первую очередь Данилов попросил отдельно оценивать его высказывания и президента. Секретарь СНБО рассказал, что Россия должна была напасть 22-го февраля.

Кстати Для россиян их военные как хлам: 1,5 тысячи трупов лежат в городе, о них никто не спрашивает

"Мы были сознательны того, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас", – сказал он.

Данилов рассказал, что были дискуссии, что Россия может использовать Беларусь. Однако в Украине не ожидали такого шага Кремля.

Единственное, чего мы не ожидали, это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов: Мы не могли выйти и сказать населению, что 22 февраля начинается война

Данилов считает некорректным обвинением, что украинские власти не готовились к нападению России.

"Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", – пояснил он.

В подтверждение слов, что Украина готовилась к войне Данилов заявил, что 1-го января вступил в силу закон О Национальном сопротивлении. Также, как отметил секретарь СНБО, желающим защищать Украину выдали оружие.

У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать. А когда в первый день было принято решение о выдаче оружия всем желающим защищать страну, – как вы считаете, мы могли заранее сказать, что будем выдавать оружие? Нет, у нас все было по плану,

– заявил Данилов.

Он отметил, что когда Россия начала нападение, в СНБО были заранее заготовлены все нормативно-правовые документы, "которые мы должны были принять".

Это важно – Мощные обстрелы авиацией и провокации оккупантов: ситуация в регионах Украины 14 апреля: смотрите видео