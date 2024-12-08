Чи піднімуть пенсійний вік у 2025 році
8 грудня 2024, 13:29Читать новость на русском
Зараз українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років. У 2025 році ці норми не зміняться, однак, вийти на пенсію стане важче.
Яка кількість стажу необхідна для виходу на пенсію
У 2025 зросте норма стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зауважте! Є пенсіонери, які можуть вийти на пенсію раніше – за вислугою років.
Тобто, особи, що прагнуть вийти на пенсію у наступному році, мають набути уже:
- ті, хто хоче вийти на пенсію у 60 років – 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу.
При цьому, ті хто планував піти на заслужений відпочинок у 65 років і надалі зможуть це зробити, маючи 15 років стажу.
Зверніть увагу! До 2028 мінімуми стажу для 60 та 63 років зростатимуть. Для 65 років цей показник буде незмінним.