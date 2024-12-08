Какое количество стажа необходимо для выхода на пенсию

В 2025 году возрастет норма стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Есть пенсионеры, которые могут выйти на пенсию раньше – по выслуге лет.

То есть, лица, стремящиеся выйти на пенсию в следующем году, должны приобрести уже:

те, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет – 32 года страхового стажа;

– 32 года страхового стажа; у 63 года – 22 года страхового стажа.

При этом, те кто планировал уйти на заслуженный отдых в 65 лет и в дальнейшем смогут это сделать, имея 15 лет стажа.

Обратите внимание! До 2028 минимумы стажа для 60 и 63 лет будут расти. Для 65 лет этот показатель будет неизменным.