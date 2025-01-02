Як змінилися виплати пенсій і субсидій в Україні у 2024 році
У 2024 році Пенсійний фонд України виділив на пенсійні виплати 736,4 мільярда гривень. Це на 9,6% або на 64,4 мільярда більше порівняно з 2023 роком.
Скільки коштів пішло на пенсії та субсидії
На виплату житлових субсидій та пільг було спрямовано 39,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Це на 12% більше, ніж торік, коли ця сума становила 35,2 мільярда гривень.
Крім того, страхові виплати досягли 33,6 мільярда гривень, з яких 19,9 мільярда було спрямовано на оплату лікарняних.
Кількість пенсіонерів в Україні
За даними Пенсійного фонду України, станом на листопад 2024 року в країні налічувалося 10,353 мільйона пенсіонерів. Це на 164 тисячі осіб менше, ніж було на початку року.
Цікаво! Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року складав 5 852 гривні. Від початку року він зріс на 467 гривень, що становить 8,7% підвищення.
Інфляція та реальні доходи пенсіонерів
Річна інфляція у вересні 2024 року зросла до 8,6%, що фактично призупинило збільшення реальних доходів пенсіонерів.
Цікаво! У листопаді цей показник досяг 11,2%, і за прогнозами, інфляція перевищить 10% за підсумками року.