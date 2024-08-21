Накопичувальна пенсія: чи впровадить уряд зміни до кінця року

Проєкт закону про накопичувальне пенсійне забезпечення був доопрацьований. Зараз урядовці готуються до його реалізації.

Що буде з українською пенсійною системою

Зараз пенсійна система України складається з декількох складників: солідарної, добровільно накопичувальної та обов'язково добровільної. Завдяки новому законопроєкту, планують додати ще професійно накопичувальну.

Читайте також Вплив санкцій: поставки російської нафти до Європи знизилися до рекордно низького рівня

Оксана Жолнович Міністр праці та соціальної політики України Сьогоднішня система часто і багато піддавалася змінам. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо.

Жолнович уточнила, що основною причиною впровадження нового механізму є бажання спростити теперішній алгоритм розрахунків.

Як працюватиме нова пенсійна система

Жолнович пояснює, що нова система буде враховувати лише два чинники:

кількість відпрацьованих років;

кількість сплачених щомісячних внесків.

Ці показники будуть конвертуватися у бали.

Вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році. Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі,

– зазначила урядовиця.

Також Жолнович уточнила, що для українців буде введена гарантована виплата, яка складатиме 30% від мінімальної заробітної плати в певному році. Ці кошти надаватимуться за таких умов:

якщо особа пропрацювала щонайменше 15 років;

громадянин є учасником пенсійної системи України

Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст в два рази – жоден банк такого приросту не дає,

– наголошує Жолнович.

Зверніть увагу! За словами Жолнович, Мінсоцполітики планує запровадити професійні накопичення з 2026 року.