Чому солідарна пенсійна система в Україні неефективна

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Тобто теперішні працюючі українці "платять" пенсію тим, хто уже вийшов на заслужений відпочинок.

У чому проблема теперішньої пенсійної системи

Солідарна пенсійна система, за словами урядовиці Оксани Жолнович, ставатиме менш ефективною, якщо населення України буде і надалі скорочуватись. Тобто виплати пенсіонерів залишатимуться недостатніми.

Читайте також Курс долара зростає: що відбувається на валютному ринку в середині вересня

Як каже Жолнович, розв'язанням цієї проблеми може стати:

"вирівнювання" кількості населення в Україні (збільшення кількості молоді);

проведення пенсійної реформи, тобто введення накопичувальної системи.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою – змінами й в наявну солідарну систему, й обов’язковою накопичувальною системою. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку.

Зверніть увагу! Уже зараз на одного пенсіонера припадає лише одна працююча особа.