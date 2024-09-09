Чому солідарна пенсійна система в Україні неефективна

9 вересня 2024, 16:08
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Liga.net

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Тобто теперішні працюючі українці "платять" пенсію тим, хто уже вийшов на заслужений відпочинок.

У чому проблема теперішньої пенсійної системи

Солідарна пенсійна система, за словами урядовиці Оксани Жолнович, ставатиме менш ефективною, якщо населення України буде і надалі скорочуватись. Тобто виплати пенсіонерів залишатимуться недостатніми.

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Як каже Жолнович, розв'язанням цієї проблеми може стати:

  • "вирівнювання" кількості населення в Україні (збільшення кількості молоді);
  • проведення пенсійної реформи, тобто введення накопичувальної системи.
 

Оксана Жолнович

Міністерка соціальної політики

Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою – змінами й в наявну солідарну систему, й обов’язковою накопичувальною системою. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку.

Зверніть увагу! Уже зараз на одного пенсіонера припадає лише одна працююча особа.