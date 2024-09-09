В чем проблема нынешней пенсионной системы
Солидарная пенсионная система, по словам чиновницы Оксаны Жолнович, станет менее эффективной, если население Украины будет и дальше сокращаться. То есть выплаты пенсионеров останутся недостаточными.
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Как говорит Жолнович, решением этой проблемы может стать:
- "выравнивание" количества населения в Украине (увеличение количества молодежи);
- проведение пенсионной реформы, то есть, введение накопительной системы.
Мы делаем финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка.
Обратите внимание! Уже сейчас на одного пенсионера приходится только один работающий человек.