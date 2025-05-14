Як дізнатися свою пенсію після індексації

Ще з 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій. Індексація проводилась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".

Як дізнатися розмір своєї пенсії після індексації

Ознайомитися з інформацією про розмір проіндексованої пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на фонд.

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Алгоритм дій такий:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

натиснути "Вхід".

авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";

натиснути “Увійти”.

у лівому боковому меню знайти до розділу "Моя пенсія".

Саме там можна ознайомитись із розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.

Важливо! Для зручності можна також скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".