Укр Рус
Економіка Соцвиплати Як дізнатися свою пенсію після індексації
14 травня, 18:00
1

Як дізнатися свою пенсію після індексації

Валерія Моргун
Основні тези
  • З 1 березня 2025 року в Україні проведено індексацію пенсій на 11,5% відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
  • Інформація про проіндексовану пенсію доступна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в мобільному додатку "Пенсійний фонд".

Ще з 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій. Індексація проводилась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".

Як дізнатися розмір своєї пенсії після індексації

Ознайомитися з інформацією про розмір проіндексованої пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на фонд.

Читайте також Перерахунок пенсії: що робити, якщо рішення Пенсійного фонду не влаштовує 

Алгоритм дій такий:

  • зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • натиснути "Вхід".
  • авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";
  • натиснути “Увійти”.
  • у лівому боковому меню знайти до розділу "Моя пенсія".

Саме там можна ознайомитись із розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.

Важливо! Для зручності можна також скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".