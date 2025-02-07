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Економіка Соцвиплати Індексація пенсій з 1 березня: хто отримає перерахунок, а хто ні
7 лютого, 17:00
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Індексація пенсій з 1 березня: хто отримає перерахунок, а хто ні

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Індексація пенсій у березні 2025 року здійснюється автоматично, але не стосується пенсіонерів, які вийшли на пенсію за останні кілька років, та не враховує доплати і надбавки.
  • У 2024 році введено ліміти на індексацію.

Щорічно в Україні відбувається індексація пенсій, однак бажане підвищення цьогоріч отримає не кожен пенсіонер. Важливо розуміти, хто має право на перерахунок та які критерії для цього визначені.

Кому проіндексують пенсії у березні

У 2025 році індексація пенсій відбудеться з 1 березня, як повідомив Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Вона здійснюється автоматично, без звернення до ПФУ. Відтак, пенсію проіндексують майже усім пенсіонерам, втім дехто може залишитись без збільшення виплат:

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  • індексація спрямована на осучаснення старих пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію за останні кілька років – не отримають перерахунок.
  • також деякі пенсіонери можуть не помітити індексації, оскільки підвищення стосується лише основного розміру пенсії, розрахованого за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Разом з цим, у 2024 році уряд запровадив тимчасові ліміти на індексацію пенсій: максимальне підвищення становить 1 500 гривень, незалежно від категорії пенсіонера, а мінімальне — 100 гривень.

Як розраховується індексація

Індексація пенсій складається на 50% з річної інфляції та на 50% з середнього зростання зарплат за останні три роки, що дозволяє компенсувати знецінення пенсійних виплат. Остаточні дані щодо індексації будуть оголошені ближче до березня.