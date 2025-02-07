Індексація пенсій з 1 березня: хто отримає перерахунок, а хто ні

Щорічно в Україні відбувається індексація пенсій, однак бажане підвищення цьогоріч отримає не кожен пенсіонер. Важливо розуміти, хто має право на перерахунок та які критерії для цього визначені.

Кому проіндексують пенсії у березні

У 2025 році індексація пенсій відбудеться з 1 березня, як повідомив Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Вона здійснюється автоматично, без звернення до ПФУ. Відтак, пенсію проіндексують майже усім пенсіонерам, втім дехто може залишитись без збільшення виплат:

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індексація спрямована на осучаснення старих пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію за останні кілька років – не отримають перерахунок .

. також деякі пенсіонери можуть не помітити індексації, оскільки підвищення стосується лише основного розміру пенсії, розрахованого за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Разом з цим, у 2024 році уряд запровадив тимчасові ліміти на індексацію пенсій: максимальне підвищення становить 1 500 гривень, незалежно від категорії пенсіонера, а мінімальне — 100 гривень.