Кому проиндексируют пенсии в марте

В 2025 году индексация пенсий состоится с 1 марта, как сообщил Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Она осуществляется автоматически, без обращения в ПФУ. Поэтому, пенсию проиндексируют почти всем пенсионерам, впрочем некоторые могут остаться без увеличения выплат:

Читайте также: От чего зависит пенсия по инвалидности и какой ее минимальный размер

индексация направлена на осовременивание старых пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию за последние несколько лет – не получат перерасчет .

. также некоторые пенсионеры могут не заметить индексации, осколько повышение касается только основного размера пенсии, рассчитанного по формуле, без учета доплат и надбавок.

Вместе с этим, в 2024 году правительство ввело временные лимиты на индексацию пенсий: максимальное повышение составляет 1 500 гривен, независимо от категории пенсионера, а минимальное - 100 гривен.