Режим керованої гнучкості: чи довго він триватиме в Україні

На початку повномасштабного вторгнення НБУ встановив в Україні режим керованої гнучкості щодо курсу валют. Втім, банк не встановлює точних часових меж щодо тривалості цього режиму.

Чи довго Україна зможе бути в режимі керованої гнучкості

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що нині немає точності щодо тривалості перебування ринку в режимі керованої гнучкості валютного курсу.

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За його словами, НБУ володіє достатнім обсягом міжнародних резервів та інструментами, які дозволяють зберігати поточний режим, допоки не будуть створені відповідні передумови для подальших кроків у напрямку валютної лібералізації.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Ми не прив'язуємось до жодних часових рамок ані в питанні калібрування курсового режиму, ані в швидкості поступу Дорожньою картою валютної лібералізації. Орієнтуємося виключно на умови, які мають сформуватись для наступних кроків, щоб вони не генерували загрози для стійкості валютного ринку, курсових та інфляційних очікувань.

За словами заступника голови НБУ, важливим є не час, а умови, які забезпечать економічну стійкість і не створюватимуть загроз для стабільності валютного ринку та інфляційних очікувань.

Зауважте! Тривалість війни, її інтенсивність та інші зовнішні фактори, як-от виробництво, експорт, імпорт, ринок праці та інвестиційний клімат, є ключовими ризиками, що впливають на ці рішення.

Чим особливий режим керованої гнучкості

Режим керованої гнучкості може здатися схожим на плаваючий курс, особливо для тих, хто не вникає в деталі економічних процесів, зазначає Юрій Гелетій.

Однак ці режими мають відмінності, що впливають на пересічних громадян.

Зауважте! Наприклад, "картковий туризм" виник через фіксований курс та можливість купівлі валюти через карткові операції за нижчим курсом.

Після коригування НБУ цієї можливості, вона зникла, як і сенс цієї практики.

Якщо ж порівняти поточний режим із плаваючим курсоутворенням, що діяв до повномасштабної війни, то, мабуть, зміни для готівкового курсу не є суттєвими. Якщо винести за дужки структурний дефіцит валюти на міжбанківському ринку, який НБУ покриває і якого немає на готівковому ринку, то сприйняття режимів дійсно схоже,

– пояснює експерт.

Таким чином, зміцнився зв'язок між офіційним та готівковим курсами, і для населення стало менше приводів турбуватися про стрибки курсу. Це також знизило стимул до накопичення валюти в умовах економічної нестабільності.