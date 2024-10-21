Чи зросте долар до 45 у 2025

Банкір Юрій Гелетій у коментарі 24 Каналу зазначив, що НБУ не публікує курсових прогнозів на наступний рік. Саме тому, точно сказати чи зросте у наступному році долар до 45 – неможливо.

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Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Ви знаєте, що НБУ не публікує курсових прогнозів, тому дати нашу оцінку реалістичності такому курсовому прогнозу я не можу. Натомість повторюся, що НБУ ніколи не прив’язується до курсового показника в бюджеті.

Гелетій уточнив, що цей показник – виключно розрахунковий. Тобто, це значення використовується саме для зведення бюджету.

Нагадаємо! Цьогоріч у бюджеті середньорічний курс зафіксовано на рівні – 40,7 гривні за долар. А уже на кінець року очікується значення – 42,1 гривні за долар.