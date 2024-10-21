Вырастет ли доллар до 45 в 2025 году

Банкир Юрий Гелетий в комментарии 24 Каналу отметил, что НБУ не публикует курсовых прогнозов на следующий год. Именно поэтому, точно сказать вырастет ли в следующем году доллар до 45 – невозможно.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Вы знаете, что НБУ не публикует курсовых прогнозов, поэтому дать нашу оценку реалистичности такому курсовому прогнозу я не могу. Зато повторюсь, что НБУ никогда не привязывается к курсовому показателю в бюджете.

Гелетий уточнил, что этот показатель – исключительно расчетный. То есть, это значение используется именно для сведения бюджета.

Напомним! В этом году в бюджете среднегодовой курс зафиксирован на уровне – 40,7 гривны за доллар. А уже на конец года ожидается значение – 42,1 гривны за доллар.