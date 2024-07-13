Як користуватися бойлером так, щоб зекономити світло

Відомо, що сім'я з трьох осіб в середньому використовує до 200 кіловатів-годин щомісяця. А з підвищенням тарифу на світло як ніколи стало актуально знайти деякі способи для економії електроенергії.

Як сім'я може зекономити світло на бойлері

При виборі бойлера до квартири чи будинку обов'язково звертайте увагу на його об'єм. Оптимальним стане прилад з місткістю 50 – 60 літрів, а клас ефективності має бути А/А+ та вище.

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Крім того, є деякі поради щодо економного користування бойлером:

регулювання температури на рівні 55 градусів;

налаштування автоматичного вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за електроенергію можна сплачувати менше, якщо за наявності такої розетки та двозонного лічильника від 23:00 до 7:00 використовувати бойлер;

вчасно чистити й видаляти накип всередині пристрою.

Чи економно вимикати бойлер з розетки

Вимикати бойлер з розетки, якщо він більш сучасний, не варто. Адже на процес нагрівання нової води йтиме більше електрики, ніж на постійну підтримку сталої температури води.

На нагрівання нової холодної води йде майже вся електроенергія. В режимі очікування сучасні водонагрівачі мають хорошу теплоізоляцію, а тому тримають температуру добре.

На ніч прилад теж не потрібно вимикати, адже зранку доведеться чекати поки вода нагріється. Це призведе до витрат електроенергії. Втім якщо ви використовуєте бойлер нерегулярно, це все ж таки може призвести до економії.