Фіцо хоче зустрітися з головою Єврокомісії, аби обговорити транзит газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче поговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про транзит газу через Україну. Зустріч політиків має відбутися сьогодні.

Для чого Фіцо зустріч з фон дер Ляєн

Фіцо хоче поговорити з Урсулою фон дер Ляєн про альтернативні рішення для збереження транзиту у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо! Контракт між Росією та Україною про транзит газу через українську територію закінчується 1 січня 2025 року. Надалі цю угоду продовжувати не планують.

На цьому тижні Фіцо уже спілкувався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про продовження транзиту газу. Українська сторона від цього категорично відмовилась. Однак, Шмигаль наголосив, що Україна готова розглянути інші варіанти.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації.

Зверніть увагу! Шмигаль також уточнив що в розмові з Фіцо обговорювалось посилення співпраці між Україною та Словаччиною у галузі електроенергії.