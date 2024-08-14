Як отримувати пенсію розміром понад 6 000 гривень

Пенсія залежить не лише від кількості стажу, а й від розміру зарплатні, яку людина отримувала, поки працювала. Відтак, щоб отримувати пенсію принаймні в 6 000 гривень, треба подбати про це заздалегідь.

Як отримувати пенсію понад 6 тисяч

Щоб отримати пенсію у розмірі 6 тисяч гривень, важливо мати 35 років страхового стажу та середню зарплату на рівні 20 тисяч гривень.

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Розмір пенсії розраховується на основі заробітної плати особи та середньої зарплати по країні. Тому для забезпечення гідних виплат у старості слід заздалегідь подбати про офіційне працевлаштування і стабільний дохід.

Наприклад, ті, хто отримує зарплату 15 000 гривень і має повний стаж, можуть розраховувати на пенсію у розмірі 4 608 гривень. А українці, які заробляють 30 000 гривень, отримуватимуть пенсію в розмірі 9 216 гривень.

Варто зазначити, що середня пенсія в Україні нині становить 5 816 гривень, що на 431 гривню більше, ніж раніше.

Як порахувати майбутню пенсію

Щоб дізнатися свою майбутню пенсію, можна скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Цей онлайн-інструмент дозволяє розрахувати прогнозний розмір пенсії за віком, враховуючи всі необхідні дані, такі як страховий стаж і можливий вік виходу на пенсію.

Після розрахунку сервіс автоматично генерує протокол з результатами, включаючи інформацію про страховий стаж та рішення щодо призначення пенсії або відмови.