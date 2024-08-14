Як отримувати пенсію понад 6 тисяч
Щоб отримати пенсію у розмірі 6 тисяч гривень, важливо мати 35 років страхового стажу та середню зарплату на рівні 20 тисяч гривень.
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Розмір пенсії розраховується на основі заробітної плати особи та середньої зарплати по країні. Тому для забезпечення гідних виплат у старості слід заздалегідь подбати про офіційне працевлаштування і стабільний дохід.
Варто зазначити, що середня пенсія в Україні нині становить 5 816 гривень, що на 431 гривню більше, ніж раніше.
Як порахувати майбутню пенсію
Щоб дізнатися свою майбутню пенсію, можна скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Цей онлайн-інструмент дозволяє розрахувати прогнозний розмір пенсії за віком, враховуючи всі необхідні дані, такі як страховий стаж і можливий вік виходу на пенсію.