Как получать пенсию более 6 тысяч

Чтобы получить пенсию в размере 6 тысяч гривен, важно иметь 35 лет страхового стажа и среднюю зарплату на уровне 20 тысяч гривен.

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Размер пенсии рассчитывается на основе заработной платы лица и средней зарплаты по стране. Поэтому для обеспечения достойных выплат в старости следует заранее позаботиться об официальном трудоустройстве и стабильном доходе.

Важно! Например, те, кто получает зарплату 15 000 гривен и имеет полный стаж, могут рассчитывать на пенсию в размере 4 608 гривен. А украинцы, которые зарабатывают 30 000 гривен, будут получать пенсию в размере 9 216 гривен.

Стоит отметить, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5 816 гривен, что на 431 гривну больше, чем раньше.

Как посчитать будущую пенсию

Чтобы узнать свою будущую пенсию, можно воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор" на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Этот онлайн-инструмент позволяет рассчитать прогнозный размер пенсии по возрасту, учитывая все необходимые данные, такие как страховой стаж и возможный возраст выхода на пенсию.

Обратите внимание! После расчета сервис автоматически генерирует протокол с результатами, включая информацию о страховом стаже и решение о назначении пенсии или отказа.