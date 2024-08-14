Как получать пенсию более 6 тысяч
Чтобы получить пенсию в размере 6 тысяч гривен, важно иметь 35 лет страхового стажа и среднюю зарплату на уровне 20 тысяч гривен.
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Размер пенсии рассчитывается на основе заработной платы лица и средней зарплаты по стране. Поэтому для обеспечения достойных выплат в старости следует заранее позаботиться об официальном трудоустройстве и стабильном доходе.
Стоит отметить, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5 816 гривен, что на 431 гривну больше, чем раньше.
Как посчитать будущую пенсию
Чтобы узнать свою будущую пенсию, можно воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор" на вебпортале Пенсионного фонда Украины.
Этот онлайн-инструмент позволяет рассчитать прогнозный размер пенсии по возрасту, учитывая все необходимые данные, такие как страховой стаж и возможный возраст выхода на пенсию.