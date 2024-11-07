Коли тариф на електроенергію може подорожчати до 6,5 гривень за кіловат

Тариф на електроенергію цьогоріч уже зріс вдвічі. У майбутньому він також може збільшитись. Зокрема, цьому сприятиме підготовка України до вступу у ЄС.

Через що подорожчає світло

Нардеп Богдан Кицак заявив, що одна з вимог для вступу України в ЄС – уподібнення українських тарифів до європейських. Саме з цієї причини світло поступово дорожчатиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Богдан Кицак Народний депутат України Не потрібно сподіватися на краще, потрібно бути реалістами. Оскільки ми рухаємося до Європейського Союзу, в нас є зобов'язання від наших кредиторів, вимоги, щоб ми нормалізували наш тариф відповідно до європейського.

Однак, панікувати не варто. Збільшення тарифу не відбуватиметься різко. Кицак додає, що зважаючи на різницю між європейськими виплатами (пенсіями, зарплатами) та українськими, процес уподібнення триватиме достатньо довго.

Зверніть увагу! Кицак наголошує, що увесь цей процес буде можливим лише якщо Україна отримуватиме стабільну економічну підтримку від партнерів чи репарації від Росії.