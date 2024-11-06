За яких обставин скасовують інвалідність

У деяких випадках після обстеження попередньо встановлений статус інвалідності може бути скасований або переглянутий, передає 24 Канал.

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Якщо виявиться, що при наданні статусу інвалідності сталася помилка, то можна втратити частину виплат. Про це раніше розповідав адвокат Ігор Ясько.

Ігор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner Група інвалідності може бути призначена довічно у випадках захворювань, які є стабільними або невиліковними і не підлягають подальшому лікуванню чи реабілітації. Довічна інвалідність надається, коли стан здоров’я людини не змінюється та потребує постійного медичного та соціального забезпечення.

До групи ризику, за словами адвоката, потрапляють такі категорії осіб:

люди з I групою інвалідності;

військові;

особи з інвалідністю з дитинства;

особи, які отримали інвалідність через війну.

Які ще причини втрати інвалідності

Особливу увагу під час перевірок звертатимуть на осіб, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Це пов’язано з високим ризиком підробки діагнозів, наприклад, з метою уникнути військової служби.

Крім того, інвалідність може бути скасована з інших причин, таких як:

зменшення ступеня захворювання;

відсутність підстав для встановлення інвалідності через певне захворювання.

Зауважте! Однозначно сказати, хто втратить статус особи з інвалідністю, наразі неможливо.