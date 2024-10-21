Чи буде долар по 45 у 2025: відповідь дав НБУ

Уряд встановив курс у бюджеті на наступний рік на рівні 45 гривень за долар. Це викликало певні хвилювання серед населення. Адже, останнім часом, курс долара для населення сягає рівня бюджетного показника.

Чи зросте долар до 45 у 2025

Банкір Юрій Гелетій у коментарі 24 Каналу зазначив, що НБУ не публікує курсових прогнозів на наступний рік. Саме тому, точно сказати чи зросте у наступному році долар до 45 – неможливо.

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Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Ви знаєте, що НБУ не публікує курсових прогнозів, тому дати нашу оцінку реалістичності такому курсовому прогнозу я не можу. Натомість повторюся, що НБУ ніколи не прив’язується до курсового показника в бюджеті.

Гелетій уточнив, що цей показник – виключно розрахунковий. Тобто, це значення використовується саме для зведення бюджету.

Нагадаємо! Цьогоріч у бюджеті середньорічний курс зафіксовано на рівні – 40,7 гривні за долар. А уже на кінець року очікується значення – 42,1 гривні за долар.