Як отримати карту для виплати "тисячі Зеленського"

"Тисячу Зеленського" зможуть отримати усі українці, починаючи з 1 грудня 2024 року. Гроші будуть нараховані на карту "Національного кешбеку".

Як відкрити карту для виплат "Національного кешбеку"

Щоб відкрити карту "Національний кешбек", потрібно спочатку пройти реєстрацію у застосунку Дія. Далі, в головному меню, необхідно обрати відповідну послугу.

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Дія запропонує вам перелік банків, де можна відкрити таку карту.

Є і інший алгоритм. Ви можете самостійно відкрити карту у бажаному банку, а потім прив'язати її через застосунок Дія.

Зверніть увагу! Вам також потрібно буде обрати карту з якої буде відраховуватись цей кешбек. Компенсація складатиме 10% від вартості деяких товарів (йдеться у продукції від виробників, які беруть участь у програмі "Національний кешбек").

Кошти, які отримають українці можуть бути використані для:

оплати певних послуг;

благодійності;

донатів (допомоги війську);

оплати комуналки тощо.

Зауважте! Використати кошти потрібно буде протягом зими. Тобто з грудня 2024 і по лютий 2025 року.