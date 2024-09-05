Чи можна отримувати одночасно соцдопомогу та пенсію по втраті годувальника

Відомо, що пенсіонери можуть отримувати або пенсію за віком, або соціальну допомогу. Втім якщо ситуація стосується саме осіб з інвалідністю з дитинства, то у цьому питанні є деякі зміни.

Кому можна отримувати одночасно дві виплати

Якщо особа має інвалідність з дитинства, тоді вона має право на те, щоб отримувати соціальну допомогу в органах соціального захисту населення. А також, право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо на це є причини.

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Нагадуємо! Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника.

До списку осіб, котрі мають на це право, входять ті, хто був на отримуванні загиблого годувальника й має інвалідність з дитинства.