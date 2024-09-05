Чи можна отримувати одночасно соцдопомогу та пенсію по втраті годувальника
5 вересня 2024, 15:28Читать новость на русском
Відомо, що пенсіонери можуть отримувати або пенсію за віком, або соціальну допомогу. Втім якщо ситуація стосується саме осіб з інвалідністю з дитинства, то у цьому питанні є деякі зміни.
Кому можна отримувати одночасно дві виплати
Якщо особа має інвалідність з дитинства, тоді вона має право на те, щоб отримувати соціальну допомогу в органах соціального захисту населення. А також, право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо на це є причини.
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Нагадуємо! Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника.
До списку осіб, котрі мають на це право, входять ті, хто був на отримуванні загиблого годувальника й має інвалідність з дитинства.
- Втім варто зауважити, отримувати таку пенсію можуть ті, чий годувальник на день смерті мав страхового стажу від 1 до 15 років.
- Тривалість такого страхового стажу залежить від віку, в якому помер годувальник.
- Водночас пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від страхового стажу у разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера або осіб, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.