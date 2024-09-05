Кому можно получать одновременно две выплаты

Если лицо имеет инвалидность с детства, тогда он имеет право на то, чтобы получать социальную помощь в органах социальной защиты населения. А также, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если на это есть причины.

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Напоминаем! Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.

В список лиц, которые имеют на это право, входят те, кто был на получении погибшего кормильца и имеет инвалидность с детства.