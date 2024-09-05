Кому можно получать одновременно две выплаты
Если лицо имеет инвалидность с детства, тогда он имеет право на то, чтобы получать социальную помощь в органах социальной защиты населения. А также, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если на это есть причины.
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Напоминаем! Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.
В список лиц, которые имеют на это право, входят те, кто был на получении погибшего кормильца и имеет инвалидность с детства.
- Впрочем стоит заметить, получать такую пенсию могут те, чей кормилец на день смерти имел страховой стаж от 1 до 15 лет.
- Продолжительность такого страхового стажа зависит от возраста, в котором умер кормилец.
- В то же время пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от страхового стажа в случае смерти лица, которая выполнила функцию донора анатомических материалов человека, пенсионера или лиц, а также в случае смерти (гибели) лица вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.